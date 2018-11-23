Каменск-Уральский может получить 550 млн рублей на реконструкцию водовода

09:24 | 28.11.2018

ok.ru

Свердловская область надеется получить из федерального бюджета деньги на реконструкцию магистрального водовода в Каменске-Уральском. Соответствующее предложение уже направлено в Минстрой России. Средства могут быть выделены в рамках проекта «Чистая вода».



«Для ликвидации дефицита питьевой воды в третьем по численности населения городе Среднего Урала требуется реконструкция участка магистрального водовода протяженностью 54 километра. В проекте областного бюджета на 2019 год и плановый период 2021–2022 гг. на эти цели предусмотрено 48,5 миллиона рублей. Оставшиеся средства мы рассчитываем привлечь из федерального бюджета», – отметил заместитель министра энергетики и ЖКХ Свердловской области Алексей Рубцов.



К 2022 году всех жителей Каменска-Уральского планируют обеспечить питьевой водой из централизованного водоснабжения.