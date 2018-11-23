В Екатеринбурге перекроют несколько улиц из-за марафона «Европа-Азия»

22:51 | 27.11.2018

Фото: ea-m.org

В воскресенье, 2 декабря, из-за марафона «Европа-Азия» в Екатеринбурге перекроют несколько улиц в центре города.



С 9:00 до 14:00 будет закрыто движение по улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до проспекта Ленина), по набережной Рабочей Молодёжи (от переулка Химиков до улицы 8 Марта), а также по улице Дзержинского (от улицы Горького до входа на территорию спортивного комплекса «Динамо»).



Помимо этого с 8:00 до 15:00 нельзя будет парковаться на улице Бориса Ельцина (от Челюскинцев до 8 Марта), у входа на территорию спортивного комплекса «Динамо», на улице Дзержинского (от Горького до входа на территорию СК «Динамо»), на набережной Рабочей Молодежи и от переулка Химиков до улицы 8 Марта.



Ожидается, что около 1700 спортсменов примут участие в зимнем марафона «Европа-Азия». В воскресенье они, в зависимости от своей физической подготовленности, смогут пробежать на выбор одну из двух дистанций – классический полумарафон 21 километр или 7 километров.