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20:27 | 27.11.2018

Фото: yarreg.ru

На ремонт квартальных теплосетей Екатеринбурга выделят 10 миллионов рублей

На ремонт теплосетей, запланированный на 2019 год, Екатеринбургская теплосетевая компания планирует потратить 10,7 миллиона рублей. На сайте госзакупок уже объявлен аукцион на поиск подрядчика.

До конца 2019 года планируется устранить повреждения на квартальных трубопроводах в Екатеринбурге, Верхней Пышме, Среднеуральске и Березовском. Такое решение было принято в ходе обсуждения чиновниками недавних крупных порывов на теплосетях в начале отопительного сезона.

Отметим, по мнению вице-мэра Екатеринбурга по вопросам ЖКХ Владимира Гейко, для снижения числа аварийных ситуаций необходимо заменить 115 километров теплосетей, что в два раза превышает обычные ежегодные замены.

Валерия Руббо © «Вечерние Ведомости»

 


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