Александр Емельяненко не будет выступать в Екатеринбурге на турнире RCC5

20:24 | 27.11.2018

Фото: rus.postimees.ee.jpg

Российский боец Александр Емельяненко не выйдет на бой против бразильца Барросу в Екатеринбурге, сообщают в пресс-службе RCC.



Из-за рецидива травмы локтевого сустава Емельяненко пропустит турнир Russian Cagefighting Championship 5. На поединок вместо него выйдет боец Михаил Мохнаткин.



Напомним, турнир RCC5 пройдёт в Екатеринбурге 15 декабря.