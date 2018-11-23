В ДТП на трассе Екатеринбург – Курган погибла женщина

20:19 | 27.11.2018

Фото: vk.com

Сегодня днём, 27 ноября, на трассе Екатеринбург - Курган произошло смертельное ДТП. Один человек погиб.



Не сумевший справиться с управлением водитель автомобиля «Грейт Вол» выехал обочину встречного направления. После этого машину отбросило на встречный автомобиль «Рено Калеос», который врезался в тяжеловес «Скания» с полуприцепом. Водитель автомобиля «Рено», 49-летняя женщина, скончалась на месте до приезда скорой помощи. Остальные участники аварии на данный момент госпитализированы.



На месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции Зауралья.