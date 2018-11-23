В Свердловской области закрыли несколько десятков школ и детских садов из-за ОРЗ

20:10 | 27.11.2018

Фото: antiflu.ru

Из-за участившихся случаев заболевания ОРЗ в Свердловской области частично или полностью закрыли несколько десятков школ и детских садов, сообщает Роспотребнадзор.



В связи с участившимися заболеваниями частично приостановлена работа в 69 дошкольных учреждениях, также в девяти школах области закрыто 11 классов. Сегодня полностью остановили работы в двух детских садах в Белоярском и Тугулымском городских округах и в одной школе в Махневском муниципалитете.



С 19 по 25 ноября в Свердловской области зарегистрировано почти 24 тысячи случаев заболевания ОРЗ, что на 4 % превышает уровень прошлой недели. В Екатеринбурге за прошедшую неделю насчитали 11,6 тысячи случаев. В Роспотребнадзоре отмечают, что заболевшими в основном являются подростки 15 лет и взрослые.