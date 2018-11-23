В Екатеринбурге состоится презентация низкопольных трамваев

19:34 | 27.11.2018

Фото: oblgazeta.ru

В Екатеринбурге завтра, 28 ноября, презентуют новые низкопольные трамваи, сообщили в пресс-службе мэрии города. Стоимость приобретённых трамваев составляет 76,9 миллиона рублей. Новый транспорт будет курсировать по городским маршрутам.



Поставщиком четырёх низкопольных трамваев стало ООО «ФОБОС-ТС». В документации госзакупок уточняется, что все вагоны будут новыми и изготовленными в соответствии с действующими стандартами РФ. Пассажиры смогут зайти в новый трамвай, сделав всего один шаг с опорной поверхности, при этом вход в трамвай будет выполняться через одну служебную дверь.



Напомним, недавно один из трамваев уже курсировал по Екатеринбургу в тестовом режиме.