В Екатеринбурге сотрудница ломбарда под гипнозом отдала посетительнице деньги из сейфа

18:00 | 27.11.2018

Е1.ru

Сотрудница ломбарда на 8 Марта, 130, отдала деньги из сейфа незнакомке. Полиция проводит по данному факту проверку. Сумма ущерба устанавливается.



Владелец ломбарда рассказал, что женщина, которая представилась Натальей Сергеевной, однажды пришла в ломбард и, обещая снять с сотрудницы порчу, взяла у неё номер телефона. Потом по телефону договорились о встрече, «экстрасенс» снова пришла в ломбард и сказала переложить в её сумку содержимое сейфа. Сотрудница так и сделала. По её словам, она действовала под воздействием гипноза.



Владелец отметил, что ущерб составил несколько миллионов рублей.