Екатеринбургский депутат назвал журналистов «бестолочами»

16:57 | 27.11.2018

Фото: egd.ru

Депутат Екатеринбургской городской думы Александр Колесников считает журналистов бестолочами. Кроме того, он заявил, что издания должны платить за информповоды, так депутат ответил на предложение покупать эфирное время или печатную площадь у местных СМИ.



«Вы кому платить-то собрались? Ничего не перепутали? Это они нам должны платить за информповоды. Что мы сегодня имеем? У нас журналисты бестолочи в городе. Давайте говорить правду об этом. У нас дума сильная, я такой сильной думы не видел. У нас два вице-спикера, половина депутатов не первый срок уже здесь работают, технических специалистов много. И тут мы должны что-то кому-то платить, искать информповоды. Это что за цирк? Не мы для журналистов, а они для нас. Нет такой четвертой власти – это сказки», – сказал депутат.



Ранее Александр Колесников «прославился» другим высказыванием. Он заявил, что на образование тратится слишком много денег.



«У нас 55 % бюджета идет на образование. До такой степени дообразовывали детей, что они инвалидов до смерти запинывают! А дома рушатся!» – заявил народный избранник.