Депутаты думы Екатеринбурга собираются проверить питание в школах

16:31 | 27.11.2018

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Депутаты Екатеринбургской городской думы планируют провести неожиданные проверки школьного питания. Это связано со скандалом вокруг ЕМУП «ШБС «Золушка», которое занимается организацией питания школьников в городе, сообщил депутат Алексей Вихарев.



Напомним, что по результатам проверок в деятельности предприятия выявлены многочисленные нарушения при заключении контрактов на поставку продуктов питания, а также факты неисполнения оплаченных договоров на приготовление пищи, накрытие и уборку столов и другие нарушения. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве.



Несколько дней назад в екатеринбургской школе № 19 было выявлено три случая заболевания острой кишечной инфекцией. Школьную столовую обслуживало ЕМУП «Золушка».