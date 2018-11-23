Полиция разыскивает грабителя, вынесшего кассу цветочного магазина на Малышева

Полиция Екатеринбурга просит горожан опознать мужчину, который ограбил цветочный магазин на улице Малышева. Это произошло 25 ноября. Продавец рассказала, что в 21:30 неизвестный под видом покупателя вошел в киоск и похитил из кассы 21 тысячу рублей.На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, изъяты съемки с камер видеонаблюдения, возбуждено уголовное дело.Всех, кто располагает информацией о личности и местонахождении подозреваемого, просят звонить по телефонам: (343) 356-42-07, 8-909-009-79-04.