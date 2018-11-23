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15:55 | 27.11.2018

отделение по связям со СМИ УМВД Екатеринбурга

Полиция разыскивает грабителя, вынесшего кассу цветочного магазина на Малышева

Полиция Екатеринбурга просит горожан опознать мужчину, который ограбил цветочный магазин на улице Малышева. Это произошло 25 ноября. Продавец рассказала, что в 21:30 неизвестный под видом покупателя вошел в киоск и похитил из кассы 21 тысячу рублей.

На место происшествия выезжала следственно-оперативная группа, изъяты съемки с камер видеонаблюдения, возбуждено уголовное дело.

Всех, кто располагает информацией о личности и местонахождении подозреваемого, просят звонить по телефонам: (343) 356-42-07, 8-909-009-79-04.

Полиция разыскивает грабителя, вынесшего кассу цветочного магазина на Малышева

© «Вечерние Ведомости»

 


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