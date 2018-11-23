Прокурора Свердловской области наградили за безупречную службу

15:25 | 27.11.2018

oblgazeta.ru

Прокурор Свердловской области Сергей Охлопков приказом Генерального прокурора РФ награждён нагрудным знаком «За безупречную службу в прокуратуре Российской Федерации».



Как отмечают в пресс-службе свердловской прокуратуры, Сергея Охлопкова наградили за примерное исполнение служебных обязанностей. Нагрудный знак вручён заместителем Генерального прокурора РФ Владимиром Малиновским.



Сергей Алексеевич родился в 1958 году в городе Пушкино Московской области. Трудовую деятельность он начал в 1976 году слесарем по ремонту двигателей. После службы в армии поступил на юридический факультет Ленинградского государственного университета. В органы прокуратуры пришёл работать в 1984 году.