Депутат думы Екатеринбурга рассказал, почему не получается найти подрядчика для «Эрмитажа-Урал»

14:58 | 27.11.2018

Конкурсы на строительство культурно-просветительского центра «Эрмитаж-Урал» в Екатеринбурге провалились, так как проект заведомо убыточен, заявил в ходе заседания гордумы депутат и генеральный директор «ЛСР. Недвижимость – Урал» Владимир Крицкий.



«Я знаю мнения всех подрядчиков Екатеринбурга. Мы больше на бюджетные объекты не придём работать. Есть две крайности: завышенная сметная стоимость, которую нельзя допускать, потому что люди получают деньги, не заработав их, а вторая – крайне заниженная сметная стоимость, которая не отражает реальных затрат на строительство», – сказал Крицкий.



Ранее несколько конкурсов на строительство центра не состоялись из-за отсутствия заявок. За 217,2 млн рублей подрядчику предлагают реконструировать имеющееся здание бывшей типографии «Гранит» на Вайнера, 11, и возвести пристрой к нему.



Напомним, что на Вайнера, 11, расположится сам центр, на Вайнера, 16, – фондохранилище. Проект уже лишился федерального финансирования в 200 млн рублей, так как не прошел необходимую экспертизу.