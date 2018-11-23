В Екатеринбурге отменили публичные слушания по генплану города

14:18 | 27.11.2018

galactika.info

Сегодня, 27 ноября, дума Екатеринбурга отменила публичные слушания по генеральному плану города. Вместо них вводятся общественные обсуждения, в ходе которых горожане смогут оставлять свои пожелания на официальном портале. При этом итоги обсуждений будут носить рекомендательный характер.



Как отметил и. о. главы департамента архитектуры Андрей Молоков, новая система позволит повысить уровень информированности граждан и сократить расходы мэрии.



«Различные организации в последнее время привлекали на публичные слушания не заинтересованных в проектах граждан, голосующих по указке. Проходили различные показательные акции. Публичные слушания предусматривают только личное присутствие участников. В рабочее время. И только в будни. Площадки для публичных слушаний обладали недостаточной площадью для размещения экспозиций и комфортного пребывания людей», – цитирует Молокова ЕТВ.