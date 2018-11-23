Свердловская область получит из федерального бюджета 1,9 млрд рублей на дороги

13:50 | 27.11.2018

realty.interfax.ru

Свердловская область получит из федерального бюджета 1,9 млрд рублей в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги». Эти средства пойдут на ремонт дорог Екатеринбурга, Нижнего Тагила и региональных трасс.



Уральская столица из этих денег получит 1 млрд рублей, Нижний Тагил – 576 млн, на обустройство региональных дорог будет направлено 328 млн.



Напомним, что национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги» будет реализовываться в 85 субъектах РФ. Он направлен на увеличение доли автомобильных дорог, соответствующих нормативным требованиям, что должно повлечь сокращение числа ДТП.



Как сообщалось ранее, за пять лет (с 2019 по 2024 год) на ремонт дорог в двух агломерациях Свердловской области планируется привлечь 24,6 млрд рублей из федерального бюджета и 6,8 млрд из регионального.