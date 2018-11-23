Свердловскстат сообщил об объёмах производства на Среднем Урале

13:03 | 27.11.2018

oblgazeta.ru

За январь – октябрь 2018 года индекс промышленного производства по полному кругу организаций в Свердловской области составил 108,8 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, такие данные представил Свердловскстат.



Рост показателей отмечается в отраслях машиностроительного комплекса, деревообработке, пищевой промышленности, металлургии, производстве резиновых и пластмассовых изделий.



По словам министра экономики и территориального развития Свердловской области Александра Ковальчика, в регионе сохраняется стабильная экономическая ситуация.