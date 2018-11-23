Один день «халявы» для домашних животных в поездах Свердловской пригородной компании

12:37 | 27.11.2018

Фото: twentytwowords.com

Бесплатно провезти домашнего питомца в поездах Свердловской пригородной компании можно будет 30 ноября. Акция проводится в честь Всемирного дня домашних животных в границах Свердловской железной дороги, распространяется на поезда пригородного сообщения в Свердловской и Тюменской областях, а также в Ханты-Мансийском автономном округе и продлится всего один день.



Для того чтобы провезти вашего любимца бесплатно, необходимо оформить на него безденежный билет в пригородной кассе или у проводника в вагоне. Есть ещё одно «но»: один пассажир может провезти только одно животное, поэтому, если у вас несколько питомцев, на остальных билеты придётся покупать.



Как сообщает пресс-служба Свердловской пригородной компании, в этот день вы сможете перевезти в пригородных поездах собак, кошек, кроликов, морских свинок, хомяков, птиц, рыб и черепах, причём для перевозки вашего питомца вам не потребуются ветеринарные документы.