Перед судом предстанет свердловчанин, оторвавший полицейскому погоны

12:28 | 27.11.2018

news.vse42.ru

39-летний житель посёлка Уфимский Ачитского района Свердловской области обвиняется в применении насилия в отношении представителя власти.



По данным следствия, в сентябре этого года сотрудники ГИБДД задержали супругу обвиняемого, которая управляла автомобилем BMW X3 в состоянии алкогольного опьянения. Женщина позвонила мужу, после чего он, тоже находясь в нетрезвом виде, приехал и стал требовать отдать ключи от принадлежащей ему машины. При этом мужчина ударил одного из сотрудников ГИБДД кулаком по лицу и оторвал ему погоны.



Сейчас дело передано в суд, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.