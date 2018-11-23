12:00 | 27.11.2018

sib.fm

В четверг, 29 ноября, на востоке Свердловской области ожидается сильный снег и метель. ФКУ «Уралуправтодор» просит водителей быть особенно внимательными на дорогах, соблюдать дистанцию и скоростной режим, соответствующий погодным условиям.



На федеральных трассах работают 35 метеостанций и 90 видеокамер, которые фиксируют состояние проезда. Сообщить о нештатной ситуации можно по круглосуточному телефону 8-800-200-63-06.