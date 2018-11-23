Уральцев, воровавших нефть из трубопроводов, ждёт суд

11:54 | 27.11.2018

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В Верхотурский городской суд направлены материалы уголовного дела о хищении нефти в особо крупном размере. Фигурантами являются семеро граждан, трое из которых известны в определенных кругах как Бабай, Мелкий и Цыбух. Обвиняемым от 21 года до 53 лет.



Как рассказал пресс-секретарь регионального главка МВД Валерий Горелых, в 2017 году 45-летний ранее судимый уроженец города Реж создал организованную группу, которая занималась хищением чёрного золота из магистральных трубопроводов на территории Верхотурского района с помощью незаконных врезок. Нефть хранилась на арендованной промышленной базе и продавалась под видом печного топлива. Ущерб оценивается более чем в 4 млн рублей.



«Работники нефтегазовой компании обнаружили падение давления топлива в нефтепроводе, после чего обратились за помощью в органы внутренних дел. Криминальный бизнес был прекращен 22 февраля текущего года оперуполномоченными подразделения по борьбе с экономическими преступлениями регионального главка МВД и сотрудниками ОВД Верхотурья. Подозреваемых сыщики задержали с поличным. Расследовал громкое дело старший следователь ГСУ регионального главка МВД капитан юстиции Михаил Козин», – отметил полковник Горелых.



Обвиняемым грозят сроки до 10 лет.