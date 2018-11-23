Памятник Ленину в Екатеринбурге защитили от сноса

Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области определило границы памятника Ленину в Екатеринбурге и прописало, что можно и что нельзя делать с монументом.Согласно документу, опубликованному на портале правовой информации Свердловской области, на объекте запрещено строительство объектов капитального строительства, хозяйственная деятельность, нарушающая целостность объекта культурного наследия и создающая угрозу его повреждения, разрушения или уничтожения, прокладка наземных и воздушных инженерных коммуникаций и другое.Разрешены работы по благоустройству территории, архитектурная подсветка, информационные стенды и памятные знаки, связанные с историческим назначением памятника.Кроме того, установлены границы и правила использования других объектов культурного наследия: Дома Харитонова, Вознесенской церкви, Дома офицеров и других.