На Урале осудили водителя скорой, по вине которого погибла пациентка

10:59 | 27.11.2018

taldom.bezformata.ru

В Нижнем Тагиле к году ограничения свободы приговорён Иван Махров, который, будучи водителем автомобиля скорой медицинской помощи, стал виновником смерти пациентки.



Как сообщает пресс-служба свердловской прокуратуры, утром 30 декабря 2016 года пациентку 1939 года рождения нужно было перевезти из одного корпуса Демидовской городской больницы в другой. Отметим, что диагноз пенсионерки не представлял угрозы для жизни.



Установлено, что водитель самостоятельно осуществлял погрузку тележки-каталки с пациенткой в автомобиль, в результате тележка накренилась, женщина упала и ударилась головой, а вечером того же дня скончалась от закрытой черепно-мозговой травмы.



Кроме наказания в виде ограничения свободы, мужчина должен выплатить родственникам погибшей более 640 тысяч рублей. Сам обвиняемый свою вину не признал.