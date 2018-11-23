В 2019 году в Екатеринбурге планируют отремонтировать 16 участков дорог

10:20 | 27.11.2018

Заместитель главы Екатеринбурга по вопросам благоустройства Алексей Бубнов в эфире программы «Открытая студия» рассказал, какие дороги планируется отремонтировать в уральской столице в 2019 году.



«По проекту из основных у нас запланирован ремонт на 16 участках дорог, 460 тысяч квадратных метров. Например, это улицы Стрелочников, Малышева (от Восточной до Высоцкого), Шефская (от путепровода по улице Блюхера до Фронтовых Бригад), Агрономическая, Щербакова. Как будет утверждён бюджет, информация со всеми объектами будет опубликована на официальном портале Екатеринбурга», – рассказал чиновник.



Также в следующем году будут продолжены работы по реконструкции Макаровского моста и развязки на улице Серафимы Дерябиной – Объездной дороге, продолжению улицы Амундсена (от Академика Сахарова до ЕКАД) и улицы Сахарова (до Широкой Речки).