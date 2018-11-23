Из Свердловской области выдворили 86 мигрантов

09:54 | 27.11.2018

ekb-on-air.ru

За минувшую неделю свердловские приставы отправили на родину 86 мигрантов, нарушивших миграционное законодательство Российской Федерации. Среди нелегалов – граждане Узбекистана, Киргизии, Таджикистана и Азербайджана.



«В качестве наказания суд постановил подвергнуть нелегалов принудительному выдворению за пределы России. Вновь попасть в Россию они смогут только через пять лет», – пояснили в пресс-службе УФССП по Свердловской области.



Всего в 2018 году из Свердловской области выдворено 1 970 нелегальных мигрантов.