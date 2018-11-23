Депутат Екатеринбургской думы о ГУЛАГе: «Я за то, чтобы перенять идею трудовых лагерей, но убрать жестокость»

09:45 | 27.11.2018

Фото: The Village

23-летний депутат Екатеринбургской городской думы Андрей Пирожков в интервью изданию The Village высказался за возвращение системы трудовых лагерей. По его мнению, необходимо, чтобы заключённые работали на благо общества. При этом депутат назвал ГУЛАГ «хорошей вещью».



«За 1937 год было репрессировано полмиллиона человек. С 1991 года ежегодно больше людей умирает просто от условий жизни. Сколько людей перестреляли, сколько умерло от наркотиков? Сколько человек не доехали до больниц? Сколько людей скончалось в отечественных автомобилях? Условия, которые были созданы во времена Советского Союза, способствовали развитию человека как личности. Были репрессии, но они есть и сейчас – не хочу даже вспоминать истории про тюрьму за посты во «ВКонтакте».



ГУЛАГ – хорошая вещь, на самом деле. Раньше людей отправляли под надзор работать на благо общества – от них хотя бы была польза. Сейчас заключенные – насильники и убийцы – чифирят и больше ничего не делают, а мы тратим на их содержание свои деньги. Есть интересное сравнение: кормящей матери выделяется субсидия – меньше пятисот рублей в месяц, в зависимости от региона, содержание одного заключенного в российской колонии обходится государству в сумму около 60 тысяч рублей в год. Было бы логично, если бы этот заключенный хотя бы делал что-то для страны, которой он и так должен, потому что провинился перед обществом», – сказал депутат.



Позже на своей странице во «ВКонтакте» политик объяснил своё высказывание. Он отметил, что концепция трудовых лагерей имеет право на существование, но необходимо лишить её жестокости и произвола.



«Из интервью можно сделать вывод, что я не сопереживаю безвинно осужденным и отправленным в трудовые лагеря людям.



ГУЛАГ во времена СССР – пример той системы, что никогда не должна воссоздаться ни в России, ни в любой другой стране. Но сама концепция имеет право на существование.



Я за то, чтобы перенять идею трудовых лагерей, но убрать жестокость, беззаконие и тот произвол, что существовал в советские годы, и сделать трудовые лагеря в современной России абсолютно законной, справедливой и гуманной мерой наказания», – написал депутат.