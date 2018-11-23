«Расстрел царской семьи стал брендом»: культовый уральский писатель Алексей Иванов об особенностях памяти екатеринбуржцев

23:24 | 26.11.2018

Фото: Википедия

Расстрел царской семьи Романовых в доме Ипатьева принёс Екатеринбургу известность и превратил его в бренд, приносящий деньги. Об этом на встрече с журналистами рассказал культовый уральский писатель, создатель таких романов, как «Географ глобус пропил», «Ё-Бург» и «Блуда и мудо» Алексей Иванов.



«Расстрел царской семьи превратился в бренд, который тоже [как личность Аль Капоне в Чикаго] приносит городу деньги. Но разумеется, это не означает, что город простил это преступление», — сказал Иванов.



Он также отметил, что в современном обществе необходимо видеть разницу между этической оценкой события и возможностью использовать историю во благо горожан. Причём ни тем, ни другим лучше не злоупотреблять.



Не в пример нашему городу будет сказано, но Иванов отметил: нельзя из-за негативной оценки общества вычёркивать из памяти трагические события и явление, повлиявшие на ход истории. Вероятно, Алексей Викторович давненько не бывал на многотысячном крестном ходе в Царские дни, когда ради паломников со всей России город встаёт в недельную непролазную пробку.



Встреча состоялась сегодня в Ельцин-Центре. Беседу, которая была посвящена творчеству писателя, размышлениям о 1990-х и книге «Ненастье», вел писатель и журналист Борис Минаев.