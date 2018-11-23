Правозащитник оплатил 10 тысяч штрафа 10-копеечными монетами и получил 20 часов обязательных работ

22:10 | 26.11.2018

Фото: скриншот с видео

Правозащитник из Екатеринбурга проучил 20 часов обязательных работ за якобы несвоевременное погашение штрафа, который мужчина оплатил попросту копеечными монетами.



Члена Общественной наблюдательной комиссии Сергея Зыкова оштрафовали за участие в несанкционированном митинге Алексея Навального «Он нам не царь». В день истечения срока оплаты штрафа Зыков притащил в службу судебных приставов Екатеринбурга 19-литровую бутыль из-под воды, в которой звенел ровно один миллион десятикопеечных монет, иначе - 10 тысяч рублей. Но там необычный номинал не приняли и впаяли мужчине 20 часов обязательных работ.



[youtube=ht][youtube=https://m.youtube.com/watch?time_continue=42&v=haTxzhypbJU] копеечными монетами



Отметим, активист и ранее привлекался к административной ответственности за участие в несанкционированных митингах. Так, ещё в конце прошло месяца суд назначил Зыкову штраф в 300 тысяч рублей за участие в неразрешённом городскими властями митинге против пенсионной реформы, который прошёл 9 сентября.



Напомним, майская акция Навального состоялась в преддверии инаугурации Владимира Путина, которая была намечена на 7 мая. Тогда, 5 мая, в разных городах страны прошли марши «за право быть гражданами своей страны», участие в которых принимали те, кто не голосовал за Владимира Путина на выборах президента в 2018 году . В Екатеринбурге власти акцию не согласовали. В несанкционированном шествии приняли участие, по разным оценкам, от 1800 до 5000 человек.