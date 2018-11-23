В Свердловской области посадили 4,8 тысячи гектаров леса

17:44 | 26.11.2018

wildlife.by

В 2018 году в Свердловской области посадили 4 780 гектаров леса, это сосны и ели. В питомниках для дальнейшего выращивания посеяно 350 гектаров. План по искусственному лесовосстановлению, таким образом, выполнен на 102 %, сообщают в департаменте информационной политики региона.



Так, в ходе всероссийской акции «День посадки леса» уральцы посадили порядка 300 тысяч деревьев на общей площади 100 гектаров. Как отметил директор Департамента лесного хозяйства Свердловской области Владимир Бережнов, с учетом искусственного и комбинированного лесовосстановления в 2018 году на территории региона восстановлено более 23,8 тысячи гектаров леса.