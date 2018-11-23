Евгений Куйвашев поручил достроить ФОК в Билимбае до конца 2019 года

Подрядчик не рассчитал силы? А то, что первому проекту строить было нельзя? А то, что при проектировании не учли, что котельная (новая, кстати) работает только в отопительный сезон и потребовалось увеличить мощность ТП и ставить дополнительные водонагреватели, которые хорошо кушают электричество? А то. что водоснабжение не закольцовано и потребовалось устройство подземных пожарных резервуаров, и как следствие - изменение генплана? А то, что выбранный тип кровли не проходил по нагрузкам? Это тоже подрядчик не рассчитал? А то, что проект пошел на повторную экспертизу из-за внесенных изменений - тоже подрядчик виноват? И что из-за изменений в проекте увеличилась стоимость - тоже вина подрядчика? И в том, что объект будет разыгран повторно тоже подрядчик виноват? Да, Билимбаю нужен современный ФОК. Да, бюджет не резиновый. И целый год ушел на выделение средств. Но, господа журналисты, не валите с больной головы на здоровую, а выясните причины, а потом пишите. А то у вас получается: подрядчик плохой, а чиновники - добрые.