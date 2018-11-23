Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


16:45 | 26.11.2018

ФКУ «Уралуправтодор»

Завершена реконструкция участка трассы Екатеринбург – Тюмень у Камышлова

Завершена реконструкция 11-километрового участка трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень в районе города Камышлова. На расстоянии с 148-го по 159-й км трассы проезжая часть расширена до четырёх полос, также построена транспортная развязка на въезде в Камышлов.

«По расчетам специалистов, пропускная способность участка после завершения работ увеличилась более чем в три раза: с 6 тысяч до 19 тысяч автомобилей в сутки, а разделение транспортных потоков поможет снизить количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу движения, и тяжесть их последствий. Это позволит автомобилистам быстрее и безопаснее добираться из Екатеринбурга в Тюмень и обратно», – отмечают в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».

В 2019 году будет реконструирован участок с 159-го по 168-й км, а до 2024 года планируется расширить до четырёх полос всю трассу Екатеринбург – Тюмень (307 км).

Завершена реконструкция участка трассы Екатеринбург – Тюмень у Камышлова

Завершена реконструкция участка трассы Екатеринбург – Тюмень у Камышлова

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

18:33 | 26.11.2018
Финансирование программы по расселению аварийного жилья в Прикамье увеличится почти в 4 раза

18:23 | 26.11.2018
В Прикамье введут дополнительные меры по расселению аварийного жилья и капремонту малоэтажных домов

18:03 | 26.11.2018
Пермские школьники подпишут соглашения с депутатами

18:00 | 26.11.2018
В Прикамье наградили выдающихся спортсменов

17:44 | 26.11.2018
В Свердловской области посадили 4,8 тысячи гектаров леса

17:14 | 26.11.2018
УФССП по Пермскому краю приглашает на общероссийский день приема граждан

17:11 | 26.11.2018
Евгений Куйвашев поручил достроить ФОК в Билимбае до конца 2019 года

комментариев: 1

16:56 | 26.11.2018
В Перми украсили живые ели в сквере им. Дзержинского

16:50 | 26.11.2018
ИГЖН Пермского края провела выездной прием в Березниках

16:45 | 26.11.2018
Завершена реконструкция участка трассы Екатеринбург – Тюмень у Камышлова

16:41 | 26.11.2018
В пяти школах Кургана введен карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ

16:29 | 26.11.2018
Предпринимательницу из Екатеринбурга обвиняют в невыплате 18 млн налогов

15:58 | 26.11.2018
В Екатеринбурге будут судить молодого человека, который пытался незаконно зарегистрировать на себя три фирмы

15:42 | 26.11.2018
Шумков потребовал расширить программу приватизации в Курганской области

15:36 | 26.11.2018
Свердловский депутат наводит порядок в Заксобрании: простым смертным запретили обедать в одной столовой с парламентариями

15:30 | 26.11.2018
2 декабря екатеринбуржцев приглашают на зимний полумарафон «Европа – Азия»

15:12 | 26.11.2018
Пермские ученые разрабатывают программу для автоматизации судебной практики

15:03 | 26.11.2018
В Ленинском районе Челябинска отремонтировали улицы Житомирскую и Гранитную

15:00 | 26.11.2018
В Асбесте вынесли приговор создателям финансовой пирамиды

14:40 | 26.11.2018
Единый номер экстренных служб 112 будет работать на всей территории Курганской области с декабря

14:39 | 26.11.2018
Дума Екатеринбурга утвердит зарплату мэру города

14:07 | 26.11.2018
Труп сбросил в канализационный колодец: 35-летнего екатеринбуржца обвиняют в убийстве отчима

13:49 | 26.11.2018
Жительницу Прикамья будут судить за гибель годовалой дочери в ванне

13:46 | 26.11.2018
Из бюджета Свердловской области на замену лифтов выделят 200 млн рублей

13:33 | 26.11.2018
Благодаря новому инвестпроекту в Чусовом будет создано около 400 рабочих мест

13:31 | 26.11.2018
В ДТП на Екатеринбургской кольцевой автодороге погиб водитель Chevrolet Lacetti

13:22 | 26.11.2018
В Кольцово задержали 700 кг опасной икры

13:01 | 26.11.2018
18 тысяч кубометров снега вывезено за выходные с улиц столицы Прикамья

12:50 | 26.11.2018
В Прикамье газифицировано почти на 40 % больше домовладений, чем за прошлый год

12:39 | 26.11.2018
Мыши, грязь и мусор. В Зауралье закрыли магазин из-за жуткой антисанитарии

12:39 | 26.11.2018
На этой неделе в Перми похолодает

12:19 | 26.11.2018
На Урале принудительно госпитализировали мужчину, больного туберкулёзом

12:00 | 26.11.2018
В Ирбите отремонтируют несколько жилых домов – памятников культурного наследия

11:45 | 26.11.2018
Свердловские дзюдоисты везут домой две бронзовые награды юниорского первенства России

11:43 | 26.11.2018
В бандероли для заключённого уральской колонии нашли телефон

11:23 | 26.11.2018
В календарь событий Свердловской области на 2019 год попали фестиваль окрошки и костюмированный бал

10:58 | 26.11.2018
В ТРЦ «Мега» в Екатеринбурге посетитель упал с эскалатора

10:41 | 26.11.2018
По факту гибели дорожного рабочего на трассе Екатеринбург – Серов возбуждено уголовное дело

10:24 | 26.11.2018
В Кургане пройдет международная конференция по развитию экономических связей России и Кореи

10:23 | 26.11.2018
На Среднем Урале планируют запустить производство велосипедов

09:59 | 26.11.2018
Районы Екатеринбурга получат по 100 млн рублей на уборку города

09:40 | 26.11.2018
В Екатеринбурге алиментщика арестовали на 10 суток

09:26 | 26.11.2018
Мэр Екатеринбурга рассказал, что построят вместо ЭКСПО-парка

25.11.2018

18:54 | 25.11.2018
Врач, отправивший пациента умирать домой, предстанет перед судом в Кировграде

18:06 | 25.11.2018
Поток холодной воды затопил дороги на Эльмаше в Екатеринбурге

17:38 | 25.11.2018
Новый биатлонный комплекс появится в Екатеринбурге

17:29 | 25.11.2018
Виновную в пожаре в общежитии жительницу Прикамья приговорили к колонии-поселению

17:27 | 25.11.2018
Центр Перми начали украшать к Новому году

17:26 | 25.11.2018
Команду проекта «Безопасные и качественные дороги»-2018 Пермского края наградили дипломом

17:16 | 25.11.2018
Погоду не выбирают: на севере области до -32 °С


Мы в соцсетях





Архив
«    Ноябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


 