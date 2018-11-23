Завершена реконструкция участка трассы Екатеринбург – Тюмень у Камышлова

Завершена реконструкция 11-километрового участка трассы Р-351 Екатеринбург – Тюмень в районе города Камышлова. На расстоянии с 148-го по 159-й км трассы проезжая часть расширена до четырёх полос, также построена транспортная развязка на въезде в Камышлов.«По расчетам специалистов, пропускная способность участка после завершения работ увеличилась более чем в три раза: с 6 тысяч до 19 тысяч автомобилей в сутки, а разделение транспортных потоков поможет снизить количество ДТП, связанных с выездом на встречную полосу движения, и тяжесть их последствий. Это позволит автомобилистам быстрее и безопаснее добираться из Екатеринбурга в Тюмень и обратно», – отмечают в пресс-службе ФКУ «Уралуправтодор».В 2019 году будет реконструирован участок с 159-го по 168-й км, а до 2024 года планируется расширить до четырёх полос всю трассу Екатеринбург – Тюмень (307 км).