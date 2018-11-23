Предпринимательницу из Екатеринбурга обвиняют в невыплате 18 млн налогов

16:29 | 26.11.2018

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В Екатеринбурге возбуждено уголовное дело в отношении 55-летней предпринимательницы. По данным следствия, в 2012–2014 годах директор организации, занимавшейся разработкой компьютерного программного обеспечения, уклонилась от уплаты налогов на сумму порядка 18 млн рублей.



«В ходе следствия установлено, что обвиняемая уклонялась от уплаты налогов с возглавляемой ею фирмы путём организации фиктивного документооборота с юридическими лицами, якобы осуществляющими коммерческую деятельность», – отмечают в пресс-службе СУ СКР по Свердловской области.



Преступление вскрылось в ходе налоговой проверки. Сейчас уголовное дело передано в суд.