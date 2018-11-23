В Екатеринбурге будут судить молодого человека, который пытался незаконно зарегистрировать на себя три фирмы

15:58 | 26.11.2018

regnum.ru

В Екатеринбурге перед судом предстанет 27-летний местный житель. Он обвиняется в незаконном использовании документов для образования юридических лиц.



Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области, екатеринбуржец обратился в налоговый орган, чтобы зарегистрировать на себя три юридических лица - фирмы, которые займутся грузоперевозками и строительством. При этом молодой человек вёл себя неуверенно и не смог ответить на элементарные вопросы сотрудников. В итоге налоговый орган передал информацию в правоохранительные органы.



В дальнейшем обвиняемый признался, что ему предложили стать номинальным директором за вознаграждение, но назвать фамилию второго злоумышленника не смог, так как знал только его имя.