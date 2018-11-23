В Асбесте вынесли приговор создателям финансовой пирамиды

15:00 | 26.11.2018

пчёвжа.рф

В Асбесте суд вынес приговор мошенникам, обманувшим более 700 жителей Курганской, Свердловской и Тюменской областей. Общая сумма ущерба превысила 39,1 млн рублей.



Как сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области, Роман Матвеев создал организацию ООО «Клуб предпринимателей», которая работала по принципу финансовой пирамиды. Офисы действовали в Кургане, Ишиме, Тюмени, Екатеринбурге, Серове, Нижнем Тагиле. Матвеев привлёк к мошенничеству Зайтуну Гранкину и Эльвиру Кандышеву.



С гражданами составлялись договоры процентных займов. Также использовались принципы сетевого маркетинга. В итоге часть полученных денег перераспределялась для поддержания схемы деятельности организации, другая часть присваивалась злоумышленниками.



Вкладчиков при этом убеждали, что их средства идут на крупные проекты: золотоносные месторождения, нефтяные промыслы и другое.



Матвеев приговорён к четырём годам в колонии общего режима, две его подельницы – к условным срокам. Решение суда пока не вступило в законную силу.