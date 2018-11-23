Дума Екатеринбурга утвердит зарплату мэру города

14:39 | 26.11.2018

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В Екатеринбургскую городскую думу внесён на рассмотрение проект решения об утверждении размера зарплаты главы Екатеринбурга.



Согласно документу, опубликованному на сайте думы, предполагается, что с 1 января 2019 года мэр Александр Высокинский будет получать оклад – 54,4 тысячи рублей, а также дополнительные выплаты: ежемесячное денежное поощрение (3,8 оклада, или 206,7 тысячи рублей), ежемесячную процентную надбавку за работу со сведениями, составляющими государственную тайну, и выплату при предоставлении отпуска (два оклада, или 108,8 тысячи рублей).



При этом отмечается, что при формировании годового фонда оплаты труда мэра, сверх суммы окладов и районного коэффициента, предусматриваются средства в размере 65,6 оклада (3,56 млн рублей).