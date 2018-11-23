Труп сбросил в канализационный колодец: 35-летнего екатеринбуржца обвиняют в убийстве отчима

14:07 | 26.11.2018

vremya-bir.ru

В Екатеринбурге перед судом предстанет 35-летний местный житель. Он обвиняется в убийстве отчима, сообщает пресс-служба СУ СКР по Свердловской области.



Следствие считает, что в мае этого года между мужчинами в ходе застолья произошёл конфликт. Обвиняемый схватил нож и несколько раз ударил им оппонента в живот. Тот скончался. Труп злоумышленник оттащил на 200 метров от своего дома, сбросил в канализационный колодец и закидал мусором.



В августе соседи сообщили в полицию о пропаже мужчины, тогда и вскрылось преступление, обвиняемый свою вину признал.