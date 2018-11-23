Из бюджета Свердловской области на замену лифтов выделят 200 млн рублей

13:46 | 26.11.2018

golovinskievesti.ru

В проекте бюджета Свердловской области на 2019 год 200 млн рублей предусмотрено на замену лифтов. Деньги будут выделены нескольким муниципалитетам, где заменят в общей сложности более 100 лифтов.



Кроме того, со следующего года Средний Урал присоединится к пилотному проекту по замене лифтов в домах повышенной этажности. Программа предусматривает монтаж систем дымоудаления и автоматической пожарной сигнализации. Первым такие подъёмники получит дом на улице Степана Разина в Екатеринбурге.



Отметим, что, по официальным данным, в Свердловской области в замене нуждаются три тысячи лифтов.