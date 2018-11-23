В ДТП на Екатеринбургской кольцевой автодороге погиб водитель Chevrolet Lacetti

13:31 | 26.11.2018

Фото: Отделение ГИБДД по городу Берёзовскому

Накануне, 25 ноября, в 15:40 на 18-м километре Екатеринбургской кольцевой автодороги произошло ДТП с участием мусоровоза MAN и легкового автомобиля Chevrolet Lacetti.



По предварительным данным отделения ГИБДД России по городу Берёзовскому, спровоцировал аварию водитель Chevrolet Lacetti. Не справившись с управлением автомобилем в сложных дорожных условиях, он выехал на полосу для встречного движения, где и допустил столкновение с грузовым автомобилем MAN.



В результате столкновения 29-летний водитель Chevrolet Lacetti скончался на месте аварии до приезда медиков.



Госавтоинспекция выясняет обстоятельства аварии.