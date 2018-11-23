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09:59 | 26.11.2018

Районы Екатеринбурга получат по 100 млн рублей на уборку города

Накануне, 25 ноября, мэр Екатеринбурга Александр Высокинский совершил объезд города для оценки качества уборки. По итогам он сообщил, что не будет давать никаких оценок, но поделился планами о том, как сделать город чище. Так, в бюджет следующего года заложены дополнительные расходы на уборку: каждый район получит по 100 млн рублей. Эти деньги пойдут на покупку новой техники, увеличение зарплат работников и другое. Сейчас рабочие получают по 15–20 тысяч рублей.

Кроме того, по мнению мэра, необходимо менять технологию уборки.

«Нам нужно садиться и срочно разрабатывать новую технологию уборки лотков, дороги. Мы будем уходить от газонов: в районе 70 см от дороги газонов быть не должно. Там должен появиться технический тротуар из асфальтобетона, который можно убирать, чистить, мыть. Также нужно разбираться с ограждениями: какая должна быть высота этих ограждений и должны ли они быть в пол или там может появиться технологический просвет, чтобы можно было убирать», – сказал мэр.

Также Александр Высокинский отметил, что сейчас разрабатывается портал «Активные горожане», где будет раздел, посвящённый благоустройству. Екатеринбуржцы смогут присылать фотографии, которые ускорят работу квартальных.

Напомним, что прокуратура Свердловской области проводит в Екатеринбурге проверку соблюдения законодательства при организации уборки дорог и тротуаров от снега.

© «Вечерние Ведомости»

 


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