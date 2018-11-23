Районы Екатеринбурга получат по 100 млн рублей на уборку города

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Кроме того, по мнению мэра, необходимо менять технологию уборки.
«Нам нужно садиться и срочно разрабатывать новую технологию уборки лотков, дороги. Мы будем уходить от газонов: в районе 70 см от дороги газонов быть не должно. Там должен появиться технический тротуар из асфальтобетона, который можно убирать, чистить, мыть. Также нужно разбираться с ограждениями: какая должна быть высота этих ограждений и должны ли они быть в пол или там может появиться технологический просвет, чтобы можно было убирать», – сказал мэр.
Также Александр Высокинский отметил, что сейчас разрабатывается портал «Активные горожане», где будет раздел, посвящённый благоустройству. Екатеринбуржцы смогут присылать фотографии, которые ускорят работу квартальных.
Напомним, что прокуратура Свердловской области проводит в Екатеринбурге проверку соблюдения законодательства при организации уборки дорог и тротуаров от снега.
© «Вечерние Ведомости»
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