В Екатеринбурге алиментщика арестовали на 10 суток

09:40 | 26.11.2018

tks.ru

В Екатеринбурге на 10 суток арестовали 49-летнего москвича, который уклонялся от уплаты средств на содержание своего несовершеннолетнего ребёнка.



Как сообщает пресс-служба УФССП по Свердловской области, мужчина неожиданно сменил место жительства – переехал в Екатеринбург – и, по-видимому, решил, что алименты больше платить не нужно. На приёме у судебного пристава он пояснил, что не будет платить «по идейным соображениям».



В отношении должника составили протокол о правонарушении и арестовали на 10 суток. Отбыв наказание, мужчина полностью погасил задолженность – порядка 200 тысяч рублей.