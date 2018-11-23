Подпишись на МК-Урал
Все новости Екатеринбург Челябинск Пермь Курган
Общество Политика Экономика Анонсы Россия и мир Борзота Интервью

Новости дня


09:26 | 26.11.2018

Мэр Екатеринбурга рассказал, что построят вместо ЭКСПО-парка

На месте ЭКСПО-парка, который планировали построить на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге в случае проведения Всемирной выставки, появится новый район, сообщил мэр уральской столицы Александр Высокинский.

«Мы не останавливаемся. Мы достаточно детально проговорили с Евгением Владимировичем Куйвашевым, губернатором Свердловской области, о планах, что мы делаем на площадке. Мы проектируем новый городской район, мы проектируем парк. Мы планируем там жилую застройку, планируем развитие деловых зон», – сказал Высокинский.

Также мэр заявил, что в Екатеринбурге будет строиться новая ветка метро, но по срокам это выйдет дольше, чем в том случае, если бы заявка Екатеринбурга выиграла ЭКСПО.

«Будем смотреть, что будет с точки зрения метро, потому что мы говорили с коллегами из федерального центра, и собственно позиция Евгения Владимировича заключается в следующем: раз обещали горожанам, давайте делать. Может быть, это будет медленнее, но делать», – отметил мэр.

По мнению Высокинского, главное, что приобрёл город в борьбе за ЭКСПО, – это мировая известность, что значит развитие инвестиционной привлекательности: появление новых производств, рабочих мест и в конечном итоге повышение качества жизни.

Напомним, что в пятницу определился город, где пройдёт ЭКСПО-2025. Екатеринбург уступил японской Осаке, набравшей 92 голоса, за уральскую столицу проголосовала 61 страна.

© «Вечерние Ведомости»

 


Поделиться в соцсетях:

Версия для печати Код для вставки в блог




Добавление комментария

Комментарии работают в режиме премодерации.


Ваше имя:

Текст комментария:

Код защиты:

Включите эту картинку для отображения кода безопасности
обновить, если не виден код

Введите код защиты:

Новости
Сегодня

10:24 | 26.11.2018
В Кургане пройдет международная конференция по развитию экономических связей России и Кореи

10:23 | 26.11.2018
На Среднем Урале планируют запустить производство велосипедов

09:59 | 26.11.2018
Районы Екатеринбурга получат по 100 млн рублей на уборку города

09:40 | 26.11.2018
В Екатеринбурге алиментщика арестовали на 10 суток

09:26 | 26.11.2018
Мэр Екатеринбурга рассказал, что построят вместо ЭКСПО-парка

25.11.2018

18:54 | 25.11.2018
Врач, отправивший пациента умирать домой, предстанет перед судом в Кировграде

18:06 | 25.11.2018
Поток холодной воды затопил дороги на Эльмаше в Екатеринбурге

17:38 | 25.11.2018
Новый биатлонный комплекс появится в Екатеринбурге

17:29 | 25.11.2018
Виновную в пожаре в общежитии жительницу Прикамья приговорили к колонии-поселению

17:27 | 25.11.2018
Центр Перми начали украшать к Новому году

17:26 | 25.11.2018
Команду проекта «Безопасные и качественные дороги»-2018 Пермского края наградили дипломом

17:16 | 25.11.2018
Погоду не выбирают: на севере области до -32 °С

16:26 | 25.11.2018
В Екатеринбурге в Музее ИЗО состоится встреча с британским аукционистом

15:56 | 25.11.2018
В Екатеринбурге в серьёзном ДТП пострадал человек

15:35 | 25.11.2018
В Свердловской области эвакуировали спортивную школу

15:19 | 25.11.2018
В Екатеринбурге разыскивают женщину, сбившую подростка

14:53 | 25.11.2018
На трассе Екатеринбург – Челябинск временно ограничено движение

14:50 | 25.11.2018
Близкий родственник пострадавших в ДТП на Фурманова в Екатеринбурге просит о помощи

12:30 | 25.11.2018
В загоревшемся садовом доме в Екатеринбурге погиб человек

12:23 | 25.11.2018
В Екатеринбурге ожидается небольшое потепление

12:13 | 25.11.2018
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля ППС

12:02 | 25.11.2018
Евгений Куйвашев поздравил женщин с Днём матери

11:54 | 25.11.2018
ХК «Автомобилист» проиграл всю домашнюю серию в Екатеринбурге

11:52 | 25.11.2018
Боксер из Екатеринбурга выиграл свой первый бой в США

11:47 | 25.11.2018
Житель Екатеринбурга, который едва не убил своего собутыльника лопатой, задержан

11:28 | 25.11.2018
На неделе в Екатеринбурге будет открыто движение по Рижскому переулку

комментариев: 1

24.11.2018

21:00 | 24.11.2018
Матерей, которые воспитали лучших военных Екатеринбурга, наградят

20:33 | 24.11.2018
Теплоснабжение в екатеринбургской больнице на Вторчермете восстановили

20:12 | 24.11.2018
В Свердловской области школьник застрелил своего друга из ружья за то, что тот не хотел уходить из его дома

19:48 | 24.11.2018
В Екатеринбург едут самые провокационные шпаргалки со всей России

18:33 | 24.11.2018
Дальнобойщик чуть не замёрз на трассе Екатеринбург – Тюмень: спасли гаишники

16:43 | 24.11.2018
В Екатеринбурге жильцы дома, который хотят снести ради филармонии, обрадовались проигрышу в гонке за ЭКСПО-2025: теперь их точно не снесут

16:37 | 24.11.2018
Свердловские сироты получили ключи от нового жилья

16:26 | 24.11.2018
Особо ценные качканарские леса вырубят ради добычи руды

13:07 | 24.11.2018
Коммунальная авария на Вторчермете оставила без отопления детскую больницу

12:57 | 24.11.2018
В Екатеринбурге автоледи отсудила у предпринимателя 70 тысяч рублей за дорожную колею

12:45 | 24.11.2018
Американские дипломаты в Екатеринбурге наращивают контакты в бизнес-среде. Спецслужбам стоит побеспокоиться

11:59 | 24.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 23 ноября 2018 года

11:50 | 24.11.2018
Председатель думы Екатеринбурга после поражения в гонке за ЭКСПО-2025: «300-летие столицы Урала мы встретим с качественными изменениями»

11:12 | 24.11.2018
Бывший депутат гордумы Екатеринбурга проиграл судебный иск к свердловской полиции

23.11.2018

21:35 | 23.11.2018
В предстоящие выходные в Свердловской области похолодает до минус 23 градусов

21:30 | 23.11.2018
В Интернете появилась петиция в защиту Марчевского от властного произвола

комментариев: 1

20:12 | 23.11.2018
Двухлетнему малышу, который пострадал в ДТП на Фурманова в Екатеринбурге, сделали вторую операцию

19:09 | 23.11.2018
На Урале 15-летняя девочка просит полицию защитить её от родителей: деспотичная семья или юношеский максимализм?

18:36 | 23.11.2018
Из-за не убранного с дорог снега Екатеринбург застыл в 10-балльных пробках

17:47 | 23.11.2018
В Перми пройдет пятый краевой семейный форум

17:41 | 23.11.2018
Миллионы на айфоны: уральцы покупают дорогие гаджеты

17:32 | 23.11.2018
Силовики завели уголовное дело на директора аэропорта Курган

17:30 | 23.11.2018
Губернатор поздравил жительниц Пермского края с Днем матери

17:21 | 23.11.2018
В Перми к 25-летию российской Конституции состоялась конференция по развитию правовой культуры


Мы в соцсетях





Архив
«    Ноябрь      »  2018   
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
2627282930 


 