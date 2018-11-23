Мэр Екатеринбурга рассказал, что построят вместо ЭКСПО-парка

09:26 | 26.11.2018

На месте ЭКСПО-парка, который планировали построить на берегу Верх-Исетского пруда в Екатеринбурге в случае проведения Всемирной выставки, появится новый район, сообщил мэр уральской столицы Александр Высокинский.



«Мы не останавливаемся. Мы достаточно детально проговорили с Евгением Владимировичем Куйвашевым, губернатором Свердловской области, о планах, что мы делаем на площадке. Мы проектируем новый городской район, мы проектируем парк. Мы планируем там жилую застройку, планируем развитие деловых зон», – сказал Высокинский.



Также мэр заявил, что в Екатеринбурге будет строиться новая ветка метро, но по срокам это выйдет дольше, чем в том случае, если бы заявка Екатеринбурга выиграла ЭКСПО.



«Будем смотреть, что будет с точки зрения метро, потому что мы говорили с коллегами из федерального центра, и собственно позиция Евгения Владимировича заключается в следующем: раз обещали горожанам, давайте делать. Может быть, это будет медленнее, но делать», – отметил мэр.



По мнению Высокинского, главное, что приобрёл город в борьбе за ЭКСПО, – это мировая известность, что значит развитие инвестиционной привлекательности: появление новых производств, рабочих мест и в конечном итоге повышение качества жизни.



Напомним, что в пятницу определился город, где пройдёт ЭКСПО-2025. Екатеринбург уступил японской Осаке, набравшей 92 голоса, за уральскую столицу проголосовала 61 страна.