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18:54 | 25.11.2018

Фото: Минздрав Свердловской области

Врач, отправивший пациента умирать домой, предстанет перед судом в Кировграде

В Кировграде сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело на медицинского работника, который отправил пациента с диагнозом «эмфизема лёгких» на амбулаторное лечение. Житель Кировграда вернулся домой и скончался.

В отношении врача возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

В настоящее время Минздрав Свердловской области проводит проверку.

Катерина Якушева © «Вечерние Ведомости»

 


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