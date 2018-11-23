Врач, отправивший пациента умирать домой, предстанет перед судом в Кировграде

18:54 | 25.11.2018

Фото: Минздрав Свердловской области

В Кировграде сотрудники правоохранительных органов завели уголовное дело на медицинского работника, который отправил пациента с диагнозом «эмфизема лёгких» на амбулаторное лечение. Житель Кировграда вернулся домой и скончался.



В отношении врача возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».



В настоящее время Минздрав Свердловской области проводит проверку.