Поток холодной воды затопил дороги на Эльмаше в Екатеринбурге

В Екатеринбурге на Эльмаше из-за прорыва трубы холодная вода затопила Шефскую. Больше всего залит участок пересечения с улицей Фрезеровщиков.Коммунальная авария произошла днём. В настоящее время ведутся ремонтные работы.Из-за прорыва некоторые дома на Эльмаше рискуют остаться без водоснабжения, однако точная информация об этом ещё не поступала.