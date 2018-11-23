В Екатеринбурге в Музее ИЗО состоится встреча с британским аукционистом

16:26 | 25.11.2018

Фото: Екатеринбургский музей изобразительных искусств

8 декабря в Музее изобразительных искусств на улице Воеводина, 5, в Екатеринбурге британский аукционист Синтия Коулман-Спарк прочитает лекцию «Цветной камень на аукционе: рынок русских камнерезных предметов».



Синтия Коулман-Спарк, старший консультант отдела русского декоративного искусства аукционного дома Bonhams, в 2014 году выпустила в свет книгу «Русское декоративное искусство».



В Музее ИЗО отметили, что каменные произведения на аукционах интересны не только из-за исторического провенанса, но и из-за их влияния на художественный рынок.



Лекция пройдёт на английском языке с переводом.