В Свердловской области эвакуировали спортивную школу

15:35 | 25.11.2018

ngzt.ru

Сегодня, 25 ноября, в Бисертском городском округе из-за подозрительного предмета срочно эвакуировали детскую спортивную школу.



Руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что в здании был найден бесхозный предмет. После проверки выяснилось, что никакой опасности он не представляет.



Всего из спортшколы вывели 20 человек, среди которых 13 детей.