В Екатеринбурге разыскивают женщину, сбившую подростка

15:19 | 25.11.2018

Правоохранительные органы города Екатеринбурга разыскивают женщину-водителя, сбившую вчера днём подростка на улице Данилы Зверева.



Как сообщает отдел пропаганды ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу, дорожное происшествие случилось вчера в 13:20 напротив дома № 18 на улице Д. Зверева. Женщина, управлявшая, предположительно, кроссовером темного цвета, при повороте направо с улицы Бехтерева сбила 15-летнего мальчика, который в это время переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сразу после инцидента женщина посадила ребенка в машину и довезла до травмпункта. Однако доставив мальчика в медицинское учреждение, женщина предпочла скрыться. Известно, что на вид ей 45–50 лет.



После обследования медики констатировали у ребенка перелом лучевой кости левой руки и множественные ушибы.