На трассе Екатеринбург – Челябинск временно ограничено движение

14:53 | 25.11.2018

Фото: 74.ru

На участке трассы M-5 до вечера 25 ноября будет действовать ограничение движения грузовых автомобилей и рейсовых автобусов, сообщили в УГИБДД Челябинской области.



Причиной ограничения стали погодные условия. Из-за метели и гололёда на участке с 1548-го по 1780-й км ограничение было введено в 12 часов, с целью уборки трассы. Точное время отмены ограничения пока что неизвестно.



Напомним, вечером 24 ноября на трассе M-5 уже вводились такие меры, однако к утру дорожные службы уже закончили работы.