В загоревшемся садовом доме в Екатеринбурге погиб человек

Фото: пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области

Вчера вечером, 24 ноября, в Екатеринбурге на Московском тракте загорелся садовый дом. В результате пожара погиб человек.По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Свердловской области, площадь возгорания составила 140 кв. метров. С огнем боролись 22 спасателя и 5 единиц техники.По предварительной информации, причиной возгорания стало короткое замыкание. Как сообщили в отделении по связям со СМИ УМВД России по Екатеринбургу, мужчину, предположительно хозяина жилища, спасти не удалось.Сейчас по данному инциденту полиция проводит проверку, в ходе которой устанавливаются очевидцы ЧП.