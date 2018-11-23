В Екатеринбурге ожидается небольшое потепление

12:23 | 25.11.2018

Фото: goodfon.ru

В Екатеринбурге возможно небольшое потепление: по информации уральского гидрометцентра, начиная с воскресенья и до середины недели температура не опустится ниже -11 градусов.



Так, сегодня, в воскресенье, 25 ноября, в Екатеринбурге температура воздуха будет около -7 градусов, в понедельник, 26 ноября, ожидается -8 градусов, а во вторник и среду столбики термометров опустятся до -11 градусов.



Отметим, что также ожидаются осадки в виде снега.