Евгений Куйвашев поздравил женщин с Днём матери

12:02 | 25.11.2018

С Днём матери поздравил женщин Среднего Урала губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, отметив в своём поздравлении важнейшую роль матери в жизни каждого человека.



– Именно мать является для каждого из нас самым близким человеком, любящим бескорыстно, поддерживающим во всём, заботящимся о нашем благе, переживающим наши поражения и победы как свои, – сказал губернатор, пожелав женщинам Среднего Урала любви, здоровья и благополучия. – Пусть близкие всегда любят вас, ценят, заботятся о вас. Пусть будут здоровы и счастливы ваши дети, внуки и правнуки, пусть исполняются самые заветные мечты. Добра вам, мира и благополучия!