Новости дня
11:47 | 25.11.2018
Фото: 24segodnya.ru
Житель Екатеринбурга, который едва не убил своего собутыльника лопатой, задержан
По информации пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, ссора между мужчинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошла в Екатеринбурге в квартире на улице Ярославской. В ходе ссоры мужчина 1972 года рождения нанес своему товарищу 1963 года рождения тяжкие повреждения.
Сейчас пострадавший госпитализирован, у него диагностировано проникающее ранение грудной клетки слева, гемоторакс слева, колото-резаные раны левого плеча и правого предплечья.
По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 111. Известно, что задержанный мужчина был судим ранее.
Анна Гусева © «Вечерние Ведомости»
Поделиться в соцсетях:
Сегодня
18:06 | 25.11.2018
Поток холодной воды затопил дороги на Эльмаше в Екатеринбурге
17:38 | 25.11.2018
Новый биатлонный комплекс появится в Екатеринбурге
17:27 | 25.11.2018
Центр Перми начали украшать к Новому году
17:26 | 25.11.2018
Команду проекта «Безопасные и качественные дороги»-2018 Пермского края наградили дипломом
17:16 | 25.11.2018
Погоду не выбирают: на севере области до -32 °С
16:26 | 25.11.2018
В Екатеринбурге в Музее ИЗО состоится встреча с британским аукционистом
15:56 | 25.11.2018
В Екатеринбурге в серьёзном ДТП пострадал человек
15:35 | 25.11.2018
В Свердловской области эвакуировали спортивную школу
15:19 | 25.11.2018
В Екатеринбурге разыскивают женщину, сбившую подростка
14:53 | 25.11.2018
На трассе Екатеринбург – Челябинск временно ограничено движение
14:50 | 25.11.2018
Близкий родственник пострадавших в ДТП на Фурманова в Екатеринбурге просит о помощи
12:30 | 25.11.2018
В загоревшемся садовом доме в Екатеринбурге погиб человек
12:23 | 25.11.2018
В Екатеринбурге ожидается небольшое потепление
12:13 | 25.11.2018
В Екатеринбурге произошло ДТП с участием автомобиля ППС
12:02 | 25.11.2018
Евгений Куйвашев поздравил женщин с Днём матери
11:54 | 25.11.2018
ХК «Автомобилист» проиграл всю домашнюю серию в Екатеринбурге
11:52 | 25.11.2018
Боксер из Екатеринбурга выиграл свой первый бой в США
11:28 | 25.11.2018
На неделе в Екатеринбурге будет открыто движение по Рижскому переулку
21:00 | 24.11.2018
Матерей, которые воспитали лучших военных Екатеринбурга, наградят
20:33 | 24.11.2018
Теплоснабжение в екатеринбургской больнице на Вторчермете восстановили
20:12 | 24.11.2018
В Свердловской области школьник застрелил своего друга из ружья за то, что тот не хотел уходить из его дома
19:48 | 24.11.2018
В Екатеринбург едут самые провокационные шпаргалки со всей России
16:43 | 24.11.2018
В Екатеринбурге жильцы дома, который хотят снести ради филармонии, обрадовались проигрышу в гонке за ЭКСПО-2025: теперь их точно не снесут
16:37 | 24.11.2018
Свердловские сироты получили ключи от нового жилья
16:26 | 24.11.2018
Особо ценные качканарские леса вырубят ради добычи руды
12:57 | 24.11.2018
В Екатеринбурге автоледи отсудила у предпринимателя 70 тысяч рублей за дорожную колею
12:45 | 24.11.2018
Американские дипломаты в Екатеринбурге наращивают контакты в бизнес-среде. Спецслужбам стоит побеспокоиться
11:59 | 24.11.2018
Сводка ГУ МВД по Свердловской области за 23 ноября 2018 года
11:50 | 24.11.2018
Председатель думы Екатеринбурга после поражения в гонке за ЭКСПО-2025: «300-летие столицы Урала мы встретим с качественными изменениями»
20:12 | 23.11.2018
Двухлетнему малышу, который пострадал в ДТП на Фурманова в Екатеринбурге, сделали вторую операцию
19:09 | 23.11.2018
На Урале 15-летняя девочка просит полицию защитить её от родителей: деспотичная семья или юношеский максимализм?
17:47 | 23.11.2018
В Перми пройдет пятый краевой семейный форум
17:41 | 23.11.2018
Миллионы на айфоны: уральцы покупают дорогие гаджеты
17:32 | 23.11.2018
Силовики завели уголовное дело на директора аэропорта Курган
17:30 | 23.11.2018
Губернатор поздравил жительниц Пермского края с Днем матери
17:21 | 23.11.2018
В Перми к 25-летию российской Конституции состоялась конференция по развитию правовой культуры
17:20 | 23.11.2018
На рекультивацию Широкореченского полигона направят 650 млн рублей
17:14 | 23.11.2018
В Курганской области 6 женщин получили региональный знак отличия «Материнская слава»
17:11 | 23.11.2018
Уральский Tele2 примет участие в акции «День открытых людей»
17:07 | 23.11.2018
Разыскивается мужчина, напавший на 9-летнего пермяка