Житель Екатеринбурга, который едва не убил своего собутыльника лопатой, задержан

11:47 | 25.11.2018

Фото: 24segodnya.ru

В Екатеринбурге задержан местный житель, который подозревается в причинении тяжкого вреда здоровью – 21 ноября он едва не убил своего собутыльника лопатой.



По информации пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области, ссора между мужчинами, которые находились в состоянии алкогольного опьянения, произошла в Екатеринбурге в квартире на улице Ярославской. В ходе ссоры мужчина 1972 года рождения нанес своему товарищу 1963 года рождения тяжкие повреждения.



Сейчас пострадавший госпитализирован, у него диагностировано проникающее ранение грудной клетки слева, гемоторакс слева, колото-резаные раны левого плеча и правого предплечья.



По данному инциденту возбуждено уголовное дело по статье 111. Известно, что задержанный мужчина был судим ранее.